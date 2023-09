Kam je odšla 26-letna Jana?

Policiste so svojci obvestili, da od včeraj pogrešajo 26-letno Jano Ekar iz naselja Puščava v občini Mokronog - Trebelno. 7. septembra okoli 13. ure se je od doma, najverjetneje v smeri proti Mokronogu, odpeljala z osebnim avtomobilom Mazda, tip 2, temno zelene barve, registrskih oznak NM F5-741. Pogrešana je visoka okoli 170 centimetrov in ima daljše lase rdeče barve. Ko je odšla od doma, je bila oblečena v modro majico s kratkimi rokavi, pulover s kapuco roza barve in črne hlače. Policisti so takoj pričeli izvajati številne aktivnosti za njeno izsleditev, vendar je do tega trenutka še niso našli.