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Črna kronika

Kam je odšla 28-letna Daria iz Maribora?

Maribor , 15. 08. 2026 14.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Pogrešana Daria Mazanik

Neznano kam je odšla 28-letna Daria Mazanik iz Maribora. Pogrešana je bila nazadnje videna 18. 6. 2026 ob 21.30 uri na Avtobusni postaji Maribor. Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.

Policisti policijske postaje Maribor iščejo pogrešano osebo. Daria Mazanik je suhe postave, visoka 165 centimetrov, dolgih rjavih las, modrih oči, ovalnega obraza in svetle polti, so sporočili s PU Maribor. 

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