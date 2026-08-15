Policisti policijske postaje Maribor iščejo pogrešano osebo. Daria Mazanik je suhe postave, visoka 165 centimetrov, dolgih rjavih las, modrih oči, ovalnega obraza in svetle polti, so sporočili s PU Maribor.
Kam je odšla 28-letna Daria iz Maribora?
Neznano kam je odšla 28-letna Daria Mazanik iz Maribora. Pogrešana je bila nazadnje videna 18. 6. 2026 ob 21.30 uri na Avtobusni postaji Maribor. Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.