Kam je odšla 28-letna Daria iz Maribora?

Neznano kam je odšla 28-letna Daria Mazanik iz Maribora. Pogrešana je bila nazadnje videna 18. 6. 2026 ob 21.30 uri na Avtobusni postaji Maribor. Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.