Kam je odšla 37-letna Marjana?

Pogrešana je 37-letna Marjana Šmitran iz Kranja. Kot so sporočili s PU Kranj, je včeraj ob 9. uri dopoldan odšla od doma in se ni vrnila. Visoka je okoli 165 centimetrov. Je močnejše postave. Domnevno je oblečena v temno jakno in temne športne hlače z belo stransko črto. Policija prosi za informacije o pogrešani osebi na interventno številko 113 ali anonimni telefon Policije 080 1200.