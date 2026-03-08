Dragica je visoka okoli 170 centimetrov, krajših temnejših las, normalne postave, oblečena v temno modre kavbojke, vzorčast pulover, obuta v bele superge, pri sebi ima črn nahrbtnik. Nazadnje je bila videna včeraj v dopoldanskem času na območju Kočevja.
Kam je odšla 57-letna Dragica?
Pogrešana je 57-letna Dragica Marešić iz okolice Kočevja. Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kočevje na (01) 893 97 80, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.