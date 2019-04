Kam je odšla 85-letna Elda Obidič iz Nove Gorice?

Policisti policijske postaje Nova Gorica so bili obveščeni, da je neznano kam izgnila 85-letna Elda Obidič iz Nove Gorice.

Pogrešana je od doma odšla v ponedeljek dopoldan. Gospa je suhe postave, visoka 155 centimetrov in težka okoli 45 kilogramov. Ima modre oči in svetle ravne lase, ki ji segajo do ramen. Oblasno nosi temnejša sončna očala.

Ko so jo svojci nazadnje videli, je bila oblečena v krilo in jopico neznane barve.

Novogoriški policisti vse, ki bi karkoli vedeli o njej, naprošajo, da o tem čimprej obvestijo policijsko postajo Nova Gorica na telefonsko število 05 3034 400 ali na interventno številko 113.