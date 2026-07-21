Dijana je visoka okoli 162 cm, suhe postave, modrih oči, svetlo blond daljših las (spete v čop ali v kitko), oblečena naj bi bila v športna oblačila, s kapo s šiltom na glavi. Glede na zadnje informacije se je v nedeljo od doma odpeljala z vozilom znamke Peugeot 208, bele barve, (LJ 75-INC), verjetno na območje Storžiča oziroma Tržiča, so sporočili s PU Ljubljana.
Kam je odšla Dijana iz Ljubljane?
Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 37-letno Dijano Marković iz Ljubljane. Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.