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Črna kronika

Kam je odšla Dijana iz Ljubljane?

Ljubljana, 21. 07. 2026 13.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Dijana Marković

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 37-letno Dijano Marković iz Ljubljane. Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.

Dijana je visoka okoli 162 cm, suhe postave, modrih oči, svetlo blond daljših las (spete v čop ali v kitko), oblečena naj bi bila v športna oblačila, s kapo s šiltom na glavi. Glede na zadnje informacije se je v nedeljo od doma odpeljala z vozilom znamke Peugeot 208, bele barve, (LJ 75-INC), verjetno na območje Storžiča oziroma Tržiča, so sporočili s PU Ljubljana. 

pogrešana dijana marković

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