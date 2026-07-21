Kam je odšla Dijana iz Ljubljane?

Dijana je visoka okoli 162 cm, suhe postave, modrih oči, svetlo blond daljših las (spete v čop ali v kitko), oblečena naj bi bila v športna oblačila, s kapo s šiltom na glavi. Glede na zadnje informacije se je v nedeljo od doma odpeljala z vozilom znamke Peugeot 208, bele barve, (LJ 75-INC), verjetno na območje Storžiča oziroma Tržiča, so sporočili s PU Ljubljana.