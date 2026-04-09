Tiana je visoka okoli 155 centimetrov, suhe postave, temno rjavih kodrastih las spetih v čop, rjavih oči, oblečena v črna oblačila, obuta v črno bele športne copate znamke Nike, nosi očala. Nazadnje je bila videna včeraj dopoldan na območju Roj pri Domžalah, obstaja pa verjetnost, da se nahaja na območju mesta Ljubljane. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, naprošajo javnost za informacije, so sporočili s PU Ljubljana.
Kam je odšla mladoletna Tiana?
Policisti Policijske postaje Domžale so bili v četrtek obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletno Tiano Končar iz Domžal. Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.