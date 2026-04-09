Kam je odšla mladoletna Tiana?

Tiana je visoka okoli 155 centimetrov, suhe postave, temno rjavih kodrastih las spetih v čop, rjavih oči, oblečena v črna oblačila, obuta v črno bele športne copate znamke Nike, nosi očala. Nazadnje je bila videna včeraj dopoldan na območju Roj pri Domžalah, obstaja pa verjetnost, da se nahaja na območju mesta Ljubljane. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, naprošajo javnost za informacije, so sporočili s PU Ljubljana.