Kam je odšla Tanja iz Ljubljane?

Policisti Policijske postaje Ljubljana Moste so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 29-letno Tanjo Kofol iz Ljubljane. Tanja je visoka okoli 170 cm, suhe postave, temno rjavih las, ki segajo do ramen. Uporablja vozilo Citroen C3, temno modre barve in goriškega registrskega območja. Obstaja verjetnost, da se pogrešana nahaja na območju Italije ali Avstrije.