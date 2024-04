Kamenik pravnomočno oproščen, štirikratni umor v Tekačevem ostaja neraziskan

Kristijanu Kameniku so prvič sodili leta 1997, ker naj bi 4. marca 1997 v Tekačevem ustrelil 73-letnega Štefana Poharca , njegovo 75-letno ženo Frančiško ter njuni podnajemnici, 36-letno Heleno Krušlin in njeno 17-letno hčer Viktorijo .

Decembra leta 1999 je bil za štirikratni umor obsojen na 20-letno zaporno kazen. A dve leti pozneje je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo. Na ponovljenem sojenju je bil oproščen, a so višji sodniki tudi to sodbo razveljavili. Tretje sojenje se je začelo leta 2007, a je bilo prekinjeno, saj je Kamenik v vmesnem času zaradi preprodaje drog pristal v zaporu v tujini – v Srbiji, na Hrvaškem in v Italiji.

Junija lani je nato senat prvostopenjskega celjskega okrožnega sodišča Kamenika še drugič oprostil obtožb.

Sodišče je namreč preučilo dokaze, ki so v spisu še ostali po 26 letih, in odločilo, da Kamenika niti eden ne umešča na kraj kaznivega dejanja ali ga povezuje z umori. "Tudi, če bi se izkazalo, da nekatere navedbe prič držijo in so resnične, pa ni nobenega materialnega dokaza, ki bi potrjeval, da je Kamenik res bil na kraju kaznivega dejanja. Prav tako na kraju dejanja ni bilo najdene niti ene biološke sledi, ki bi pripadala obdolženemu," je po poročanju Večera junija lani pojasnila sodnica Alenka Jazbinšek Žgank.