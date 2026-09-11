Posnetek vožnje s povsem razbitim audijem, s katerim je 21-letnik pobegnil

Nevarno vožnjo na gorenjski avtocesti je posnel nemški turist Rene Tiefnig. Na posnetku vidimo črnega audija, ki ima povsem razbit zadek vozila, registrska tablica štrli v levo stran. Tik preden avto zapelje v predor, pa se nenadoma dvigne pokrov motorja in vozniku zakrije pogled. A kljub temu voznik nadaljuje z vožnjo po avtocesti.

Turista, ki je posnetek objavil tudi na družbenem omrežju, smo kontaktirali in potrdil nam je, da je nevarno vožnjo sam videl in posnel, za kar nam je poslal tudi dokazilo.

Po naših neuradnih informacijah gre za isto vozilo, s katerim je 21-letnik povzročil prometno nesrečo in nato pobegnil s kraja.