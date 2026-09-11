Posnetek vožnje s povsem razbitim audijem, s katerim je 21-letnik pobegnil

Nevarno vožnjo na gorenjski avtocesti je posnel nemški turist Rene Tiefnig. Na posnetku vidimo črnega audija, ki ima povsem razbit zadek vozila, registrska tablica štrli v levo stran. Tik preden avto zapelje v predor, pa se nenadoma dvigne pokrov motorja in vozniku zakrije pogled. A kljub temu voznik nadaljuje z vožnjo po avtocesti.
Turista, ki je posnetek objavil tudi na družbenem omrežju, smo kontaktirali in potrdil nam je, da je nevarno vožnjo sam videl in posnel, za kar nam je poslal tudi dokazilo.
Po naših neuradnih informacijah gre za isto vozilo, s katerim je 21-letnik povzročil prometno nesrečo in nato pobegnil s kraja.
Kaj se je dogajalo?
Policisti postaje prometne policije Ljubljana so dopoldne na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika. "Šlo je za običajen prometni dogodek. Policista sta ga na tak način tudi začela obravnavati. /.../ Namreč, vozil je vozilo, čeprav ni imel izpolnjenih pogojev za vožnjo," je pojasnil Tomislav Omejec, direktor Policijske uprave (PU) Ljubljana. Pozneje so ugotovili, da je pred tem na ljubljanski obvoznici povzročil prometno nesrečo z materialno škodo in odpeljal v smeri Kranja.
Po do sedaj znanih informacijah policije je 21-letni voznik, sicer državljan Slovenije, med običajnim policijskim postopkom nenadoma in nepričakovano napadel policista, ki je vodil postopek, mu odvzel službeno pištolo in z njo streljal nanj. Nato je odvzel službeno vozilo policije in se z njim odpeljal v smeri Gorenjske.
Stekla je obsežna policijska akcija, v kateri so bile vključene vse razpoložljive patrulje in enote, aktiviran je bil tudi helikopter in specialna enota policije.
Policisti so storilca izsledili na območju Lesc ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. Zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo mu je bilo odrejeno pridržanje.