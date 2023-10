Kangala pogrizla borderskega ovčarja, lastniku zaradi mučenja odvzeli več živali

Kot so na naša vprašanja o dogodku potrdili na PU Celje, jih je občanka 20. oktobra obvestila, da sta na območju Policijske postaje Celje, dva psa, ki sta se prosto sprehajala, napadla njenega psa. Na kraj so napotili patruljo Policijske postaje Vodnikov službenih psov Celje. Policista sta na kraju ugotovila, da sta bila na navedenem naslovu dejansko dva psa, ki sta se prosto sprehajata pred hišo, v ogradi pa je bilo še več kot 20 psov, večina pasme Kangal. Lastnika psov na kraju ni bilo.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, kdo je lastnik psov. O ugrizu so obvestili veterinarsko inšpekcijo, o celotni zadevi pa so obvestili še dežurno inšpektorico, ki se je nemudoma vključila v zadevo, pojasnjujejo na PU Celje. V nadaljevanju so policisti PP Celje in PPVSP v sodelovanju z inšpektorico UVHVVR, ter predstavniki Živalskega vrta in Zavetišča za živali Ljubljana, v prisotnosti lastnika opravili nadzor. Zaradi ugriza psa so policisti uvedli prekrškovni postopek.

Odvzem živali, dva psa v tako slabem stanju, da so odredili evtanazijo

Veterinarska inšpektorica je na kraju odredila odvzem šestih papig, ter osmih odraslih psov in dveh pasjih mladičkov. Za dva psa je zaradi izredno slabega zdravstvenega stanja odredila evtanazijo. Odvzete živali so odpeljali v Zavetišče za živali Gmajnice. Na kraju je ostalo še okoli 20 psov, ki prav tako bivajo v izjemno slabih pogojih, zato se nadaljuje postopek za odvzem, pravijo na PU Celje. Po vseh zbranih obvestilih bodo lastnika psov kazensko ovadili zaradi mučenja živali, so še sporočili s PU Celje.