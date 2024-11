Na Martinovo soboto dva voznika v nasprotno smer, oba pod vplivom alkohola

Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Policija je o nevarni vožnji obvestila tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Zoper hujšega kršitelja cestnoprometnih predpisov bodo podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Novi Gorici.

Policisti PP Ajdovščina so ga že po nekaj minutah ustavili na hitri cesti pred izvozom Ajdovščina. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so 36-letniku odredili preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je bil pod vplivom alkohola (0,56 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).

Policisti OKC PU Nova Gorica so v soboto ob 21.12 prejeli več klicev voznikov o tem, da voznik osebnega avtomobila na hitri cesti H4 med Vipavo in Ajdovščino vozi v nasprotni smeri.

Le dobro uro kasneje še en tak voznik

Istega dne ob 22.40 so bili novogoriški policisti ponovno obveščeni o vožnji v nasprotni smeri na odseku hitre ceste H4 med Selom in Šempetrom pri Gorici. Tudi v tem primeru so policisti prejeli več klicev o tem, da nekdo vozi v nasprotno smer iz Sela proti Šempetru pri Gorici.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so že po nekaj minutah 42-letnega voznika ustavili blizu Šempetra pri Gorici in v nadaljevanju postopka ugotovili, da je tudi ta voznik vozil pod vplivom alkohola (0,83 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).

Poleg okrožnega državne tožilke je Policija obvestila tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Prometni policisti bodo voznika skladno z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja Nevarne vožnje v cestnem prometu.

Vožnja v nasproti smeri je izredno nevarna!

Ob tem policisti opozarjajo, da je vožnja v nasprotni smeri izredno nevarna in prepovedana tudi z zakonom. Ta določa, da je na cesti, ki ima dva ali več označenih prometnih pasov za vožnjo v eno smer, prepovedano voziti v nasprotni smeri.

Voznika, ki vozi vozilo na avtocesti in hitri cesti v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena, se kaznuje z globo najmanj 1.200 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Najpogostejši razlogi za vožnjo v nasprotno smer po avtocestah so:

- namerna vožnja v nasprotno smer (neupoštevanje prometne signalizacije, objestna vožnja, stave),

- vožnja pod vplivom alkohola ali mamil oziroma drugih psihoaktivnih snovi (voznik se ne zaveda svojega dejanja),

- slabše psihofizične sposobnosti za vožnjo (zlasti nekateri starejši občani niso vajeni vožnje po avtocestah in nehote zapeljejo v nasprotno smer po avtocesti).

Kako ravnati?

Če voznik ugotovi, da se po avtocesti pelje v napačno smer, naj vozilo takoj ustavi (po možnosti izven vozišča in tako, da ne ogroža sebe in drugih prometnih udeležencev). Obvesti naj Policijo, ki bo poskrbela za ustrezno zavarovanje kraja.

Če so vozniki obveščeni, da jim po avtocesti iz nasprotne smeri prihaja vozilo, naj zmanjšajo hitrost, po potrebi vključijo vse štiri smerne utripalke in vozijo še posebno previdno! Vozijo naj po desnem smernem vozišču in naj ne prehitevajo. O voznikih, ki vozijo v nasprotno smer, naj obvestijo Policijo.