Kar pet primerov: led s tovornjakov poškodoval druga vozila

Celjski policisti so včeraj obravnavali kar štiri nesreče, ki so se zgodile, ker je z neočiščenih tovornjakov padel led. Poškodoval je tri osebna in eno tovorno vozilo. Policisti zato opozarjajo voznike, naj se nikar ne opravijo na pot, ne da bi prej z vozila očistili led in sneg.

Za neočiščeno vozilo zakon predvideva denarno kazen. "Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne očisti motornega ali priklopnega vozila tako, da ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da vozniku omogočajo normalno vidljivost."

Pozor, pazljivo na cestah. Razmere so zahtevne

S PU Kranj pa opozarjajo, da so ceste spolzke in ponekod lahko tudi poledenele.

"Vožnjo zato prilagodite razmeram na cesti in povečajte varnostno razdaljo,

ker je velika razlika v razdalji pri ustavljanju na suhi, mokri ali poledeneli podlagi in pri tudi posledicah, če pride do trčenja," svetujejo. Dodali so tudi primere, in sicer se bo vozilo pri 30 km/h na suhi cesti ustavljajo približno 13 metrov, na mokri več kot 17 metrov, na poledeneli pa slabih 44 metrov. Pri višjih hitrostih so te razdalje še bistveno večje, vsak centimeter daljše ustavljanje pa pomeni večjo silo trčenja in težje posledice, ki so še posebej izrazite, kadar gre za trčenja med vozili in pešci.