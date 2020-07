Kar tri reševanja v gorah: na pomoč planinki po piku žuželke

Pri sestopu z Vogla se je izgubilobnemogli planinec. Najden in rešen je bil na neprehodnem terenu. Vhelikopter ga je s pomočjo vitle dvignil reševalec letalec. Tržiški gorskireševalci pa so pod Dobrčo reševali planinko po piku žuželke in na Kalukolesarja, ki je padel na gozdni vlaki.