Karabinjerji čez mejo sledili vozniku, ki je ukradel avto

Italijanski karabinjerji so čez mejo v Slovenijo sledili pobeglemu vozniku, ki je v Italiji pred tem ukradel avto. Ustavili so ga na cesti pred Sežano, potem ko je zadel robnik in predrl pnevmatiki. Za volanom je sedel 48-letni državljan Srbije, ki je v evidencah beležen kot storilec velikih tatvin.

Policistom PP Sežana so danes zjutraj ob 7.30 italijanski karabinjerji sporočili, da sledijo vozilu domnevnega osumljenca čez nekdanji mejni prehod Fernetiči v Slovenijo, saj voznik v Italiji na ukaze ni zaustavil. Osumljenec je tik pred tem v Italiji ukradel osebni avto, s katerim je tudi bežal. Vozilo so ustavili na regionalni cesti pred Sežano, kjer je pobegli voznik z desnim delom zadel robnik in predrl pnevmatiki. Za volanom je sedel 48-letni državljan Srbije, ki je v evidencah beležen kot storilec velikih tatvin. Obveščena sta bila preiskovalni sodnik in državni tožilec. Srbu je bilo odrejeno pridržanje, policijski postopki še potekajo, je o dogajanju sporočila predstavnica PU Koper Anita Leskovec.