'Dnevno so se dovažali kilogrami heroina, kokaina in konoplje'

Obtožnica Klemnu Kadivcu sega v konec leta 2018, je povedala novinarka Damjana Žišt. Takrat je 32-letni Kadivec skupaj s soobtoženim Filipom Vrzićem ustanovil hudodelsko združbo, katere cilj je bil trgovati z drogo.

"Ta se je prevažala iz Španije in Nizozemske v Slovenijo. Od tu pa potem v druge evropske države," je pojasnila. Droge naj bi bile shranjene v eni izmed hiš na Gorenjskem, kjer naj bi imel skladiščne prostore najete še eden soobtoženi Drejc Kovač.

Prevažanje droge sta omogočili dve transportni podjetji, ki ju je Kadivec skupaj z Darkom Nevzatovićem in Filipom Vrzićem (ki je trenutno na begu) ustanovil oz. registriral v Kopru. Poleg različnega legalnega tovora pa so z istimi tovornjaki prevažali tudi droge in denar iz trgovine z drogo.

Kasneje pa se je Nevzatović odločil, da preneha s svojim delovanjem v kavaškem klanu in prične sodelovati s Policijo. "Maja 2020 je prišel na Policijo in tam postregel z vrsto dokazov," je povedala novinarka. Policistom je med drugim predložil tudi posnetke zaslonov, ki so dokazovali komunikacijo med soobtoženimi. "Nevzatović se je odločil izdati svoji sodelavce, ker se je počutil ogroženega. Nalagali naj bi mu likvidacije drugih ljudi, česar pa sam ni hotel," je dejala Žištova.