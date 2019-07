Kazenska ovadba za 33-letnika, ki je v razgretem avtomobilu pustil hčerko

Reševalci so deklico našli v slabem zdravstvenem stanju, dehidrirano, nezavestno in z visoko vročino. 40 minut so poskušali stabilizirati njeno stanje. Sprva so jo pripeljali v puljsko bolnišnico. "Imela je vročinske krče, uspeli smo jo stabilizirati," je povedala direktorica Irena Hrstić. Nato so jo zaradi resnosti njenega stanja prepeljali v reško bolnišnico, kjer pa se, priklopljena na aparate, še vedno bori za življenje.

Na istrski policiji so medtem zaDnevnik.hr potrdili, da bodo 33-letnika kazensko ovadili. "Potrdimo lahko, da je kriminalistična preiskava zaključena in da bomo na tožilstvo vložili kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja kršenja človekovih pravic,"je povedala tiskovna predstavnica policije.

Kaj se je zgodilo?