Kazenska ovadba za dva pretepača, dva varnostnika, pet rediteljev

Policisti so ugotovili, da je bil povod za kršitev pretep dveh občanov. Kot so sporočili s PU Celje, so varnostniki poskušali vzpostaviti javni red in mir, med posredovanjem pa so odrinili eno od obiskovalk. Posledično je več obiskovalcev s silo poskušalo varnostnikom preprečiti izvedbo ukrepov.

Dva meseca po množičnem pretepu na veselici v Vitanju, v katerega je bilo udeleženih okoli 30 oseb, so na Policijski upravi (PU) Celje zaključili s preiskavo nepravilnosti. 4. maja je namreč nekaj čez drugo uro zjutraj na prizorišču prišlo do množične kršitve javnega reda in miru.

Dogodek so varovali varnostniki podjetja UNI7, ki je bilo ustanovljeno šele dva meseca pred veselico ter takrat še ni bilo včlanjeno v Zbornico za razvoj zasebnega varovanja. Policija je zdaj ugotovila, da so nekateri varnostniki, ki so zoper posamezne udeležence javne prireditve uporabili določene ukrepe, slednje izvedli v nasprotju z določili Zakona o zasebnem varovanju.

"Osebi, ki sta začeli s pretepom, bomo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe," so sporočili s celjske policijske uprave. Vendar pa slednja nista edina, ki so ju policisti kazensko ovadili. Pri presoji izvedenih ukrepov varnostnikov so namreč nepravilnosti ugotovili tudi pri delovanju nekaterih varnostnikov.

V množičnem pretepu je bilo lažje poškodovanih 11 obiskovalcev prireditve. Policisti so z zbiranjem obvestil o množični kršitvi javnega reda in miru ugotovili več nepravilnosti.

Posamezni varnostniki so torej postopali nezakonito in nestrokovno, kar so policisti potrdili z izjavami prič na kraju in javno objavljenimi posnetki. "Zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilništva in lahke telesne poškodbe bomo kazensko ovadili dva varnostnika in pet rediteljev," so sporočili s PU Celje.

Na podlagi vseh zavarovanih dokazov, posnetkov in zbranih obvestil so zoper organizatorje in soorganizatorje prireditve, zoper imetnika licence ter zoper tri varnostnike, uvedli tudi več postopkov o prekršku. Prav tako so obvestili pristojne inšpekcijske službe in ministrstvo za notranje zadeve, kot pristojni organ na področju zasebnega varovanja.

Še vedno pa zbirajo obvestila o za zdaj še neznanih storilcih, ki so bili udeleženi v množični kršitvi javnega reda in miru.