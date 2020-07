Kazenske ovadbe v sežanskem podjetju: davčna utaja, pranje denarja, ponarejanje listin

Predkazenski postopek so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Koper pričeli na podlagi kazenske ovadbe FURS in ga nadaljevali s pridobivanjem dodatnih dokazov. Zasegli so poslovne in druge dokumentacije ter izvedli hišne preiskave pri osumljenih, kjer so poleg listinske dokumentacije zasegli tudi elektronske naprave, so sporočili s PU Koper.

Kriminalisti so ugotovili, da sta storilca nezakonito poslovala in upravljala družbe iz Sežane, Ljubljane in Slovaške.

Med izvajanjem preiskave so kriminalisti ugotovili, da sta storilca nezakonito poslovala in upravljala družbe iz Sežane, Ljubljane in Slovaške. Ugotovili so, da je bila 33-letna osumljenka sicer direktorica in lastnica družbe iz Sežane, vendar je to družbo dejansko upravljal in obvladoval tudi njen 40-letni brat, ki v družbi ni imel nobene formalne funkcije. Oba osumljenca sta upravljala in obvladovala tudi družbi iz Ljubljane in Slovaške, čeprav sta ju formalno vodila in upravljala tuja državljana, tako imenovana slamnata direktorja, so pojasnili s PU Koper.

Prikazovala sta lažne prevozne storitve

Osumljenca sta davčno utajo v imenu sežanske družbe izvrševala tako, da sta s prirejeno dokumentacijo prikazovala lažne prevozne storitve, ki naj bi jih slovaška družba naročala družbi iz Sežane, ta pa naj bi za izvedbo teh prevozov najela družbo iz Ljubljane.

Šlo naj bi za 971 prevozov blaga v obdobju od oktobra do decembra 2016, ki naj bi bili opravljeni na relacijah Avstrija–Slovaška–Avstrija in Slovaška–Nemčija. Kriminalisti so ugotovili, da teh prevozov sploh ni bilo. Transportna dokumentacije teh družb je sicer kazala, da naj bi družba iz Ljubljane, na relaciji Avstrija–Slovaška–Avstrija, na dan opravila od 23 do 35 prevozov. Na relaciji Slovaška–Nemčija pa naj bi dnevno opravila od tri do štiri prevoze, kar ni mogoče, saj od leta 2011 ni zaposlovala delavcev, niti ni prikazovala stroškov dela. Transportna dokumentacija je bila tudi pomanjkljivo oz. lažno izpolnjena. Za lažne storitve – prevoze – je družba iz Ljubljane izdajala lažne račune sežanski družbi, le-ta pa je stroške teh storitev z lažnimi računi obračunala slovaški družbi, so razložili s PU Koper.