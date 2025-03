Kazenske ovadbe za pretep, v katerega naj bi bili vpleteni sorodniki Hotove

Omenjeni naj bi bili osumljeni nasilništva, koprski policisti pa so ovadbe na tamkajšnje okrožno tožilstvo podali konec januarja. Kot so pojasnili na Policijski upravi (PU) Koper, so po pretepu, ki se je zgodil 28. decembra, obravnavali dve prijavi, in sicer zaradi lahke telesne poškodbe in zaradi nasilništva.

V omenjenem pretepu so bile sicer poškodovane štiri osebe; 52-letnega Pirančana in leto dni mlajšega Celjana so morali zaradi poškodb oskrbeti v izolski bolnišnici. Že decembra so mediji poročali, da naj bi bili v pretep vpleteni družinski člani podpredsednice državnega zbora in piranske občinske svetnice iz vrst SD Meire Hot, in sicer njena brata in stric. Poslanka Hot v incident ni bila vpletena, v SD pa so takrat v sporočilu za javnost zapisali, da se odločno distancira od vseh oblik nasilja.