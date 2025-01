Kazensko ovadili 34-letnika, ki ga sumijo več vlomov in tatvin

Koprski policisti so v četrtek prijeli 34-letnega domačina, ki so ga zalotili pri vlomu v enega od gostinskih lokalov v Kopru. Med hišno preiskavo pri osumljencu pa so našli še več predmetov, ki jih povezujejo z vlomi v objekte. Policisti so ga kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma roparske tatvine in petih kaznivih dejanj velikih tatvin, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.