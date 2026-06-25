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Črna kronika

Kazensko ovadili odgovorne osebe iz ptujske družbe

25. 06. 2026 12.01 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
M.P.
Policija

Zaradi neplačevanja prispevkov za socialno varnost so mariborski kriminalisti zoper odgovorne osebe gospodarske družbe z območja Ptuja podali kazensko ovadbo. Sumijo jih storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev ter oškodovanja večjega števila zaposlenih za najmanj 294.783,28 evra.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor so na podlagi prijave Finančne uprave RS (Furs) zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper odgovorne osebe družbe z območja Ptuja.

Na Okrožno državno tožilstvo, ki je usmerjalo predkazenski postopek, so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev zoper tri odgovorne osebe družbe.

"V času od decembra 2022 do konca marca 2025 osumljeni zavestno niso ravnali po predpisih o plačilu prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Osumljeni so v navedenem obdobju sicer davčnemu organu predložili obračune REK-O oz. obračune plač, vendar obračunanih prispevkov za socialno varnost in prispevkov za delavce niso plačali, in to kljub temu, da je družba imela sredstva in je poplačevala druge obveznosti," so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Z navedenim je bilo večje število zaposlenih v celotnem obdobju oškodovanih za najmanj 294.783,28 evra.

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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
heroj2000
25. 06. 2026 13.39
Hvala Resnica, hvala Stevanović. hvala Miljić.
Odgovori
0 0
Roko66
25. 06. 2026 13.24
Zaplenit firmo, jo prodat na dražbi,poplačat socialno za delovce,odgovorne v čuzo ali bolje v stranko resni:co!
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
25. 06. 2026 13.01
Evo.imamo kandidate ,ki lahko brez pristopne izjave prestopijo v sekto sds.
Odgovori
+4
12 8
za bojši jutri
25. 06. 2026 13.00
Ti goljufi imajo ime in priimek razen, če so iz zaščitene vladajoče stranke
Odgovori
+6
11 5
janez horvat
25. 06. 2026 13.02
Zaščitena stranka trenutno ni vladajoča!!
Odgovori
-2
7 9
luna64
25. 06. 2026 12.57
Bo stevanović to plačal iz svojega žepa.
Odgovori
+9
12 3
Mukec
25. 06. 2026 12.50
Evo pa bodo delali 2 leti dlje do penzije
Odgovori
+7
8 1
bazilika555
25. 06. 2026 12.41
No, poslanec pač to lahko.
Odgovori
+7
10 3
cekinar
25. 06. 2026 12.40
Prosim,da navedete ime firme,oz.podjetja ali družbe,kakor vam je bolj všeč!
Odgovori
+20
20 0
NeXadileC
25. 06. 2026 12.32
Druga Švica, ni kaj.
Odgovori
+9
11 2
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