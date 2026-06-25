Kazensko ovadili odgovorne osebe iz ptujske družbe

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor so na podlagi prijave Finančne uprave RS (Furs) zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper odgovorne osebe družbe z območja Ptuja.

Na Okrožno državno tožilstvo, ki je usmerjalo predkazenski postopek, so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev zoper tri odgovorne osebe družbe.

"V času od decembra 2022 do konca marca 2025 osumljeni zavestno niso ravnali po predpisih o plačilu prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Osumljeni so v navedenem obdobju sicer davčnemu organu predložili obračune REK-O oz. obračune plač, vendar obračunanih prispevkov za socialno varnost in prispevkov za delavce niso plačali, in to kljub temu, da je družba imela sredstva in je poplačevala druge obveznosti," so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Z navedenim je bilo večje število zaposlenih v celotnem obdobju oškodovanih za najmanj 294.783,28 evra.