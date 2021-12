Najdaljše zaporne kazni v Sloveniji: kdo so storilci in kaj so zagrešili?

Množični morilec Metod Trobec (1978) Večkratni morilec in posiljevalec Metod Trobec je bil kot zadnji v zgodovini Slovenije obsojen na smrt, po pritožbi pa mu je Vrhovno sodišče Slovenije kazen spremenilo v takrat najvišjo možno – 20 let zapora. Obsojen je bil zaradi posilstva in umora najmanj petih žensk, ki jih je na svojem domu v Dolenji vasi nato sežgal v krušni peči. Zločini so prišli na plan leta 1979, ko je poskušal oropati turista. Ker je med prestajanjem kazni dvakrat (v letih 1988 in 1992) poskušal umoriti sojetnika, je bil obsojen na še 15 let zapora. Kazen bi se mu iztekla leta 2014, a je Trobec maja 2006 v zaporu storil samomor.

Ugrabitev in umor podjetnikov (1997, 1999)

Jožef Kovač je bil zaradi ugrabitve treh in umora dveh podjetnikov v letih 1997 in 1999 po več procesih leta 2015 pravnomočno obsojen na enotno zaporno kazen 30 let. Najprej je leta 1997 izginil Dušan Mavrič; njegovo truplo je Sava naplavila nekaj tednov pozneje. Dušana Gačnika so ugrabili leta 1999, a mu je uspelo pobegniti, potem ko so ga priklenili v hladilnici ljubljanske gostile Jelen, ki jo je takrat najemal Kovač. Zadnja žrtev Kovača in dveh sostorilcev je bil novembra 1999 Milan Tili. Tudi njegovo truplo so našli v Savi.

Trojni umor v Frankfurtu (december 2000)

Ljubljančan Viktor Rafolt je v Frankfurtu s streli pokosil tri gradbene delavce, četrtega pa so zdravniki rešili. Na sojenju v Ljubljani, ki se je končalo januarja 2007, je bil obsojen na 30 let zapora. Edini motiv, ki naj bi ga ponudil za tri umore in poskus umora, je bila izjava, da se z njim in njegovimi prijatelji ne bo nihče "zajebaval".

Umor pri gramozni jami (marec 2002)

Pri eni od gramoznih jam v bližini ljubljanskega pokopališča Žale so marca 2002 našli truplo 25-letnega Velenjčana. Po le nekaj dneh so prijeli Gregorja Britovška iz Topolšice, ki je za umor najel Nenada Miroviča iz Celja. Celjsko okrožno sodišče ju je oktobra 2008 oprostilo, a je ljubljansko Višje sodišče Miroviča po pritožbi spoznalo za krivega umora, Britovška pa za napeljevanje k umoru zaradi koristoljubja ter jima izreklo vsakemu po 30 let zapora.

Umor dekleta in njene prijateljice (julij 2002)

Robert Rauter je v Ižakovcih s puško najprej ustrelil svoje dekle, s katero je imel triletnega sina, njena starša pa hudo ranil, nato pa v Murski Soboti ustrelil še njeno prijateljico. Murskosoboško sodišče mu je prisodilo skupno kazen 52 let in dva meseca zapora ter mu tudi v ponovljenem sojenju izreklo enotno 30-letno zaporno kazen.

Trojni umor v Rovinju (avgust 2002)

Hrvaški policisti so v apartmaju v Rovinju našli ustreljene tri člane slovenske družine iz Grosuplja. Za umor lastne matere Vesne Pavlin Rakić, očima Georga Rakića in 12-letnega polbrata Bojana je ljubljansko sodišče marca 2004 Ivana Periča obsodilo na najvišjo možno zaporno kazen 30 let. Takrat 22-letnemu Periču je za vsak umor prisodilo 30 let zaporne kazni in mu nato izreklo enotno 30-letno zaporno kazen. Umorov ni priznal, saj da nikoli ne bi ubil svoje družine.