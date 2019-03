Kdo je družina, ki je 21-letnico prepričala, da si odreže roko

Policija obravnava pet kaznivih dejanj poskusa goljufije, ki so jih osumljene štiri osebe, ki so sorodstveno povezane. 21-letnica, 29-letni S. A., njegova mama 58-letna T. H. in 63-letnik iz Ljubljane so ob koncu leta 2018 po vnaprejšnjem medsebojnem dogovoru in razdelitvi vlog s ciljem pridobitve velike premoženjske koristi na goljufiv način pri petih slovenskih zavarovalnicah sklenili zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje. 29-letnik je tudi stari znanec policije, ki je v preteklosti že bil vpleten v različne sumljive posle. Bil pa je vpleten tudi v streljanje, ko naj bi po nesreči ustrelil svoje dekle.

V začetku leta 2019, ko so bile police že v veljavi, plačali naj bi tudi že nekaj obrokov, si je 21-letnica s pomočjo 29-letnika na domu 63-letnika na žagi nad zapestjem namerno odrezala levo roko. 63-letnik ji je nudil prvo pomoč in jo odpeljal v ljubljanski UKC, odrezan del roke pa pustil na kraju nesreče. Policisti so pozneje roko prepeljali v bolnišnico, zdravnikom jo je upelo rešiti.

Vpletena ožja družina 29-letnika

Kot smo izvedeli, naj bi bili starši 29-letnika vpleteni v goljufijo, saj so skupaj z njim to dolgo načrtovali. 21-letnica je bila v partnerskem razmerju z 29-letnikom in sta tudi živela skupaj s starši slednjega. Ta se je k družini priselila takoj, ko je dopolnila 18 let. Pred dejanjem so sklenili različne zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje, nekaj obrokov so tudi poravnali. V začetku januarja naj bi se, kot so trdili, med hišnimi opravili pri delu s krožno žago zgodila nesreča in 21-letnica je ostala brez roke, ki so jo, kot smo že poročali, v UKC tudi uspešno rešili.