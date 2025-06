Kdo je streljal v Šiški?

V torek pozno zvečer so občani policiste obvestili o pokih, podobnih strelu pištole na območju Šiške. Policisti so na kraju našli in zavarovali več tulcev, vendar tam ni bilo nobene osebe.

Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz PU Ljubljana. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o sumu storitve kaznivega dejanja in bodo o dogodku obveščali pristojno državno tožilstvo.