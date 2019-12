Kdo je v Trbovljah zverinsko pokončal psa?

Skupina deklet je v Trbovljah naletela na grozovit prizor. Našle so namreč odvrženo pasje truplo, na katerem je bilo več kot očitno moč prepoznati znake nasilja. O vsem so bili obveščeni tudi trboveljski policisti, ki zadevo preiskujejo. V društvu Srce za bulle pa so prepričani, da vedo, kdo je storilec. Opozorilo: fotografije so nazorne.

Na PU Ljubljana so nam pojasnili, da zadevo preiskujejo trboveljski policisti, ki zbirajo informacije o najdenem truplu ter o domnevnem storilcu. Truplo psa FOTO: Bralec Pogovarjali smo se tudi s predstavnikom društva Srce za bulle Simonom Mihoričem, ki nam je povedal, da naj bi dekle storilca že pred tednom dni nekaterim znancem zaupalo, da je njen partner psu prerezal vrat. Samica naj bi namreč imela težave s kožo in bolhami, zato se je je želel znebiti. Da gre za truplo psa, ki je bil last občana Trbovelj, so potrdili številni sledilci Facebookovega profila Srce za bulle. Uporabniki spletnih omrežij so ugotovili, da gre za ujemanje fotografij. FOTO: Bralec Kazenski zakonik za mučenje živali predvideva denarno kazen ali zapor do dveh let.