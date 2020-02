Kdo so osumljeni v kriminalni združbi, kot je pri nas še ni bilo?

Njegovi nadrejeni pravijo, da ni nihče niti posumil, da bi sicer zadržani Lesjak lahko bil vpleten v kaj takega, kot je trgovina z drogami. Povedali so, da je bila v torek v hiši, kjer so sedeži številnih podjetij, res policija, a da dvomijo, da je osumljeni drogo skrival prav na Tržaški. Vendar pa ne njegovi nadrejeni ne prebivalci večstanovanjske hiše v Domžalah niso želeli pred kamero.

Izza vrat stavbe stare Tobačne na Viču naj bi droga več let romala v roke odjemalcev in kurirjev. Od tam naj bi namreč po naših neuradnih informacijah kot varnostnik deloval Rok Lesjak , eden od pomembnejših členov kriminalne združbe.

Policija pa ob vseh preiskavah pravi, da takšne združbe, kot so jo razkrili sedaj, pri nas še ni bilo. Pravijo, da je bila celo bolj razvejana in aktivnejša kot Balkanski bojevniki Dragana Tošića."Za Slovenijo je to ena največjih zadev," so dejali na ljubljanski policijski upravi.

Na njenem vrhu pa naj bi po naših podatkih sedel Slovenec Aleš Zupančič, ki je v domači Komendi znan kot Bazenar, po poročanju Večera pa v krogih združbe imenovan Kapo. Leta 2018 je na celjskem sodišču priznal vpletenost v trgovino z drogo, se pogodil za dvoletno kazen vikend zapora in denarno kazen, med prestajanjem kazni pa naj bi že vnovič opravljal kriminalne posle. In čeprav naj bi se ukvarjal s turizmom in prodajo avtomobilov, v Komendi, kjer ima prijavljeno dejavnost, ni videti tovrstne delavnice.

Trgovina z drogo naj bi tekla tudi pred Zupančičevim lokalom v Kamniku, v katero naj bi bil vpleten tudi Marko Kos. Kos je sicer znan iz dve desetletji stare naveze, ki jo je vodil gostinec Jožef Kovač. Vpletene v navezo so obsodili, da so ugrabili in umorili Milana Tilija, a je bil Kos pred šestimi leti pogojno izpuščen in kot kaže se je spet spustil po kriminalni poti.

V združbo sta bila očitno vpeta tudi Polona in Simon Nose, ki so ju na Jelšanah ujeli pri tihotapljenju skoraj devetih kilogramov droge, čeprav sta imela v avtu otroka.

A to še ni vse. Po poročanju nekaterih medijev je med osumljenimi preprodajalci tudi Klemen Kadivec, ki naj bi novembra sodeloval pri pretepanju Žarka Tešanovića. Tešanovića naj bi v Ankaran pripeljal 35-letni Danijel Božić, ki so ga po dogodku prijavili kot pogrešanega, decembra pa našli umorjenega.