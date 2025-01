Kdo vlamlja v jajcemate? 'Očitno mislijo, da so v njih milijoni'

Minuli vikend je bilo na udaru več avtomatov po Sloveniji, v katerih lahko kupujemo jajca in druge izdelke slovenskih kmetov. Nepridipravi so se med drugim spravili na mesomat v Vodicah in jajcemata v Mengšu in Domžalah. Avtomate so uničili, s tem povzročili za več tisoč evrov škode, in iz njih pobrali vso gotovino. Da ne gre samo za denar, pač pa za ogromno truda, ki ga terja delo s kokošmi, pa poudarjajo pretreseni kmetje.

"Kaj naj rečem – vlomili so. Zjutraj me je obvestil gospod, ki ima mesomat. Poslal mi je sliko in sem bil kar malo v šoku. Otroke sem odpeljal ves pod stresom in sem šel pogledat, kaj je bilo in dejansko sem ugotovil, da so vlomili," pripoveduje pretreseni Gašper Jeraj, lastnik jajcemata Kmetije Jeraj. Avtomat, v katerem sicer ni bilo jajc, so razbili in iz njega pobrali vso gotovino ter mu tako povzročili za več tisoč evrov škode. Ne razume objestnosti storilca. "Vlomili so samo zaradi denarja. Nekdo, ki mu diši gotovina, ampak denar ni vse. Tukaj predstavlja ogromno truda, žuljev, pri kokoših nimaš dopusta. Kokoš znese vsak dan jajce, jaz ne morem iti jutri na dopust ..." pojasnjuje.

Jajcemat kmetije Jeraj pa ni osamljen primer. "Sumljivo je, ker so se v zadnjih 24–48 urah po celotnem območju Slovenije – od Gorenjske, Ljubljanske regije in Štajerske – zgodili številni vlomi. Govorimo o 5–10 vlomih, kolikor je nama znano. Lahko, da je to povzročil četrtkov prispevek, lahko pa, da gre za organiziran kriminal, ki pa ga žal policija še ni ugotovila, ni prepoznala storilcev," pa pove Alenka Jeraj. 'Očitno so mislili, da so v njem milijoni' Da so jim vlomili v jajcemat na lokaciji Domžale - Rodica, je sporočila tudi Nina Ličen, ki s pomočjo posnetkov in fotografij na svojem Facebookovem profilu išče storilca. "To, kar se trenutno dogaja v naši okolici, presega vse meje. Pretresena sem, brez besed in najraje bi se zjokala. Naš jajcemat je popolnoma uničen zaradi posameznikov – sploh ne vem, kako bi jih opisala – ki so očitno mislili, da so v njem milijoni." Vse, ki bi prepoznali osebo na posnetkih ali imeli kakršnekoli informacije, poziva, naj ji to sporočijo.

