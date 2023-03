Kdo zažiga avtomobile v Šiški?

Od božiča pa vse do 19. 3. so se na območju Šiške zvrstili vsaj trije avtomobilski požari. Nazadnje v nedeljo okrog 1.30 zjutraj, ko se je požar z gorečega avtomobila razširil še na sedem vozil, ki so bila parkirana v bližini. Pri tem je nastala večja materialna škoda, posredovati pa so morali tudi gasilci.

Na Policiji so nam potrdili, da intenzivno preiskujejo tri primere požigov vozil na parkiriščih na območju Šiške, do katerih je prišlo v zadnjem polletnem obdobju. Zaenkrat še ni jasno, ali gre za medsebojno povezane dogodke, prav tako ni znan storilec, odgovarjajo na PU Ljubljana.