Kemična reakcija v industrijski coni Ljutomer

Malo po 6.30 ure so bili policisti obveščeni, da naj bi prišlo do kemične reakcije v procesu enega izmed podjetij na območju Ljutomera, sporočajo s PU Murska Sobota.

Do nekontrolirane kemične reakcije, pri kateri se je ustvaril jedkast plin, je prišlo v industrijski coni, v tovarni Farmtech, piše Uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, ki so reakcijo zaustavili, prezračili objekt in zavarovali kraj dogodka.

Tam so že policisti in kriminalisti, ki opravljajo ogled kraja dogodka. Po prvih podatkih ni bil nihče poškodovan, prav tako ne poročajo o materialni škodi.