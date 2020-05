Ker je nekdanjega delodajca prijavil na Furs, so streljali v njegovo hišo

Na območju Ormoža je v petek, 22. maja, prišlo do streljanja, so nas obvestili s Policijske uprave Maribor.

Kot nam je povedal predstavnik PU Maribor Miran Šadl, so se trije moški pripeljali do stanovanjske hiše in"z uporabo orožja poskušali doseči, da bi tam stanujoči oškodovanec v svojo škodo odstopil od prijave zoper nekdanjega delodajalca, ki jo je podal na Finančni upravi Republike Slovenije".

Z izsiljevanjem in zastraševanjem so prijavitelja skušali prisiliti, da odstopi od prijave. "Osumljeni so ogrozili življenje tam stanujočih, saj je eden izmed osumljencev s strelnim orožjem nameril in najmanj dvakrat ustrelil neposredno v stanovanjsko hišo, v katero se je tik pred tem zatekla oškodovančeva žena," je povedal Šadl.

V času streljanja so se v hiši nahajale tri osebe, dva odrasla in otrok. K sreči nihče ni utrpel poškodb. "Osumljeni so nato zbežali s kraja dejanja in bili izsledeni na območju Maribora, kjer jim je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje. Vsi osumljeni so bili 24. maja s kazensko ovadbo privedeni na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper vse odredil pripor," je še sporočil predstavnik PU Maribor.

Za vsako od kaznivih dejanj – za izsiljevanje in povzročitev splošne nevarnosti – je osumljencem zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.