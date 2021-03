Ker je vozil pijan, je ostal brez vozniškega izpita, a to ga ni ustavilo

Policisti PU Celje so v ponedeljek, nekaj pred 8. uro zjutraj, na območju Tepanja obravnavali 37-letnega voznika osebnega vozila, ki je vozil pod vplivom alkohola. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Voznik je vozilo zapustil in odšel s kraja, vendar se je po vozilo očitno kar hitro vrnil, saj so ga policisti v dopoldanskih urah opazili v Žičah, kjer so ga poskušali ustaviti, a znakov za ustavljanje ni upošteval.

"Kljub večkratnemu pravilnemu ustavljanju smo voznika, ki je z vožnjo ogrožal tako sebe kot tudi druge udeležence cestnega prometa, uspeli varno ustaviti v centru Slovenskih Konjic. Ker voznik ni hotel izstopiti iz vozila in ni upošteval ukazov policistov, smo uporabili prisilna sredstva. Voznika smo pridržali, ker je vozil v času ukrepa prepovedi vožnje, brez vozniškega dovoljenja, vozilo pa smo mu zasegli," so sporočili s PU Celje in dodali, da bodo zoper voznika podali obdolžilni predlog, za neodgovorna ravnanja v cestnem prometu pa je prejel globo v višini okoli 2000 evrov.