Ker je v traktor vrgel lonec, so ga pred Policijo branili s steklenico

Policisti so se takoj odzvali, opravili so ogled kraja kaznivega dejanja in zbrali obvestila. Ugotovili so identiteto mladoletnega storilca kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

"Zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Med postopkom policistov se je več prebivalcev naselja nedostojno vedlo, niso upoštevali opozoril in ukazov, v službeno vozilo so vrgli steklenico. Policisti so zoper več oseb uporabili prisilna sredstva in vzpostavili javni red in mir," so sporočili s Policije.