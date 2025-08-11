Svetli način
Črna kronika

Ker je v traktor vrgel lonec, so ga pred Policijo branili s steklenico

Dobruška vas, 11. 08. 2025 17.35 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
26

Šentjernejski policisti so bili v soboto obveščeni, da naj bi pri naselju Dobruška vas neznanec v traktor oškodovanca vrgel lonec in poškodoval vrata. Mladoletnega storilca bodo kazensko ovadili, zoper več oseb so uporabili prisilna sredstva, prostost pa so odvzeli 38-letnemu nasilnežu.

Policisti so se takoj odzvali, opravili so ogled kraja kaznivega dejanja in zbrali obvestila. Ugotovili so identiteto mladoletnega storilca kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. 

"Zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Med postopkom policistov se je več prebivalcev naselja nedostojno vedlo, niso upoštevali opozoril in ukazov, v službeno vozilo so vrgli steklenico. Policisti so zoper več oseb uporabili prisilna sredstva in vzpostavili javni red in mir," so sporočili s Policije.

Traktor (fotografija je simbolična)
Traktor (fotografija je simbolična) FOTO: Bobo

38-letnemu nasilnežu, ki je bil pod vplivom alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

dobruška vas javni red mir lonec traktor steklenica policija
Naslednji članek

Reševala svojega psa, francoska buldoginja jo je ugriznila v obraz

KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricinus
11. 08. 2025 18.54
Dam ne popuščat, stiskat dokler ne bodo doleji al pa spokali.
ODGOVORI
0 0
Mac-tat
11. 08. 2025 18.53
Nad take nasilneže mora v vas priti 10 policistov z neprebojnimi jopiči.in uporneža strpati v marice ter jih pridržati 24 ur ali več. in soočiti s sodnikom.
ODGOVORI
0 0
Stojadina-sportiva
11. 08. 2025 18.52
+1
Pol se bo pa folk dvignu, bodo pa spet v bran rekli trenutni, da je to maslo opozicije...tu naj.. normalni državljani, kaj vam ni jasno?
ODGOVORI
1 0
tornadotex
11. 08. 2025 18.52
+1
Tukaj je rešitev samo Hojs,, v njegovem mandatu so se ga bali kot hudič križa...Ta ,ki je sedaj... se bolj za kiklo drži.
ODGOVORI
1 0
damy1972
11. 08. 2025 18.49
+2
Naši?
ODGOVORI
2 0
tornadotex
11. 08. 2025 18.49
+3
Nasvet pandurjem...nabunkajte jih ..
ODGOVORI
3 0
rogla
11. 08. 2025 18.39
+8
Tem "posebnežem" odvzeti socialne privilegije in jih prisiliti, da se bodo začeli normalno vesti!
ODGOVORI
8 0
toukr
11. 08. 2025 18.38
+2
cederom?
ODGOVORI
2 0
Dinho8O
11. 08. 2025 18.37
+8
A spet ti pajaci brez osnovne sole?
ODGOVORI
8 0
Rožle Patriot
11. 08. 2025 18.37
+5
Ne bo reda, dokler ne pride spet Janša na oblast .. !!!
ODGOVORI
11 6
rogla
11. 08. 2025 18.42
-7
Janša, Hojs in podobni ..., ki je zaradi njih bil proti Slovencem uperjen vodni top! Ne, omenjeni pokvarjeni združbi!
ODGOVORI
2 9
Rožle Patriot
11. 08. 2025 18.45
+2
Naslednjič ne bo samo tuširanje proti tovrstnim lewaškim .parazitom ..... ti obljubim .. !
ODGOVORI
3 1
Groucho Marx
11. 08. 2025 18.51
Samo proti razgrajačem.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
11. 08. 2025 18.34
+14
Jej, jej .. kako vi ovinkarite s temi članki ... res vas je težko brat, ko pa vsi pošteni točno vemo za koga pravzaprav gre !!!!
ODGOVORI
14 0
koral45
11. 08. 2025 18.30
+13
Zadeva se nabira, akumulator je poln, žal mi je tistih redkih normalnih.
ODGOVORI
13 0
Grabn Valer
11. 08. 2025 18.29
+10
Izdali so mu plačilni nalog haha :D.
ODGOVORI
10 0
Quatflow
11. 08. 2025 18.27
+10
Vse zapret, bando podivjano nehumano! In prisilno delo jim ne bi škodilo
ODGOVORI
10 0
NeNebinarni
11. 08. 2025 18.26
+12
Resnično mi ni jasno, kdaj bo ta navlaka začela odgovarjati za svoja dejanja?!? Vseskozi eno in isto in potem bodo spet neke snežinke iz nekih dušebrižnih društev pametovale po televiziji, da smo itak vsega mi krivi, ker revčkov ne asimiliramo dovolj! Dosti je tega! Če zakoni veljajo za nas, bodo še za njih!
ODGOVORI
12 0
Dr. Vale
11. 08. 2025 18.25
+9
Čestitke Policiji za hitro in učinkovito ukrepanje
ODGOVORI
9 0
a res1
11. 08. 2025 18.21
+7
To je pa čudež, da ste tudi tukaj objavili.
ODGOVORI
7 0
Groucho Marx
11. 08. 2025 18.17
+11
Kdaj bo v tej naselbini racija robocopov in zaplemba vsega orožja?
ODGOVORI
11 0
Vostro
11. 08. 2025 18.16
+18
Pa kaj se ne more res narest red pred temi izme.ki? Presega vse meje!!! Ene in iste zgodbe skos. Vlada namesto da gre na dopust naj uredi zadeve, ker so res nujne ne pa da se jajčka namaka... dal bi jim jst dopust... dokler ne rešite zadeve nema dopusta!!!
ODGOVORI
18 0
žigolo
11. 08. 2025 18.27
-11
Najboljše bi bilo, da greš tja ti, pametnjakovič in narediš red.
ODGOVORI
0 11
MarkoJur
11. 08. 2025 18.12
+12
Tipično... Slovenija je res varna....
ODGOVORI
12 0
