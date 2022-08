Ker jima ni želel izročiti denarja, sta ga pretepla

V soboto, nekaj po polnoči, so bili policisti obveščeni o ropu v Mostah. Ugotovili so, da sta do oškodovanca pri vozilu pristopila dva neznanca in ga spraševala po denarju. Ko jima ga ni izročil, sta z njim še fizično obračunala in mu pregledala vozilo, od koder nista ničesar odtujila. Oškodovanec je v dogodku zadobil lažje poškodbe.

Policisti še zbirajo obvestila, s pomočjo katerih bi lahko storilca izsledili. Iščejo moška, stara okoli 20 let, prvi je bil oblečen v sivo majico in visok od 170 do 175 centimetrov, drugi pa je bil močnejše postave in prav tako visok 170 centimetrov.