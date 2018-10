Ker jima vozila ni uspelo ukrasti, sta ga zažgala

Kriminalisti so včeraj ponoči na območju Radovljice obravnavali požar na dveh vozilih, ki sta bili parkirani drugo ob drugem, je sporočil predstavnik PU Kranj Bojan Kos.

Okoliščine so kazale, da je bil požar posledica kaznivega dejanja in da je bil ogenj podtaknjen. Zato so takoj začeli z intenzivnim zbiranjem obvestil o storilcih in kmalu po dejanju izsledili dva osumljenca, ki so ju tudi že zaslišali.

Ugotovili so, da sta ponoči pristopila do enega od vozil, ki je bilo odklenjeno, in ga poskušala spraviti v pogon. Ker jima to ni uspelo, sta vozilo zažgala. Pogorel je tudi zraven parkiran osebni avtomobil. Za dejanje ju bodo kriminalisti kazensko ovadili, je sporočil Kos.



Našli požigalce smetnjakov

Preiskavo podtaknjenih požarov so uspešno končali tudi kranjski kriminalisti. Za požgane smetnjake bodo kazensko ovadili osebo, ki je osumljena osmih kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari s podtikanjem ognja. V sedmih primerih so bili smetnjaki požgani na območju Kranja, v enem primeru pa na Jesenicah, je dodal Kos.