Ker so ji starši vzeli telefon, jih je prijavila na Policijo

14-letnica je bila s starši na počitnicah v Sloveniji. Ker so ji odvzeli telefon, je klicala iz recepcije hotela, kjer so bili nastanjeni – najprej 112, nato je bila obveščena Policija zaradi suma nasilja v družini, reševalci pa niso posredovali. Brežiški policisti so opravili razgovor najprej z njo, potem pa še s starši. Ugotovili so, da se je zgodil vzgojni spor med starši in 14-letnico zaradi prekomerne uporabe mobilnega telefona. Telefon so ji odvzeli, kar jo je tako razburilo, da je poklicala policijo. 14-letnici so policisti pojasnili, da je ena od vlog staršev tudi vzgoja in da v danem primeru ne gre za kaznivo dejanje ali prekršek, so sporočili s PU Novo mesto.