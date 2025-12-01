Kje je 16-letna Maja?

Maja Šunkar je visoka približno 175 cm, suhe postave, svetlo zelenih oči ter dolgih rjavih las. S podatkom, kako je bila oblečena, policisti ne razpolagajo.

Nazadnje so jo videli danes, 1. decembra 2025, okoli 11. ure v okolici Kranja.

Ker je z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, policisti prosijo javnost za pomoč.

"Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Kranj, telefon 04/233 64 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so zapisali.