Črna kronika

Kje je 16-letna Maja?

Kranj, 01. 12. 2025 19.03 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
U.Z.
Policisti Policijske postaje Kranj so bili okoli 17. ure obveščeni o pogrešani osebi – 15-letni Maji Šunkar z okolice Kranja. Če ste jo videli, jih obvestite.

Maja Šunkar
Maja Šunkar FOTO: PU Kranj

Maja Šunkar je visoka približno 175 cm, suhe postave, svetlo zelenih oči ter dolgih rjavih las. S podatkom, kako je bila oblečena, policisti ne razpolagajo.

Nazadnje so jo videli danes, 1. decembra 2025, okoli 11. ure v okolici Kranja. 

Ker je z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, policisti prosijo javnost za pomoč.

"Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Kranj, telefon 04/233 64 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so zapisali.

pogrešana oseba maja šunkar kranj
