Kje je 33-letni Danijel iz Maribora?

Policisti Policijske postaje Maribor so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 33-letnega Danijela Bračka z Limbuške ceste v Mariboru. Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.