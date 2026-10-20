Pogrešani je visok približno 170 cm, suhe postave in svetle polti, ima temno rjave oči in kratko pristrižene rjave lase, ima manjšo tetovažo na roki z napisom "Laško", v levem ušesu ima dva uhana. Podatki o njegovih oblačilih niso znani. Nazadnje so ga videli 17. oktobra na območju Ruš.
Kje je 33-letni Danijel iz Maribora?
Policisti Policijske postaje Maribor so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 33-letnega Danijela Bračka z Limbuške ceste v Mariboru. Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.