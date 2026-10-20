Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Kje je 33-letni Danijel iz Maribora?

Maribor, 20. 10. 2026 14.09 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Danijel Bračko

Policisti Policijske postaje Maribor so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 33-letnega Danijela Bračka z Limbuške ceste v Mariboru. Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.

Pogrešani je visok približno 170 cm, suhe postave in svetle polti, ima temno rjave oči in kratko pristrižene rjave lase, ima manjšo tetovažo na roki z napisom "Laško", v levem ušesu ima dva uhana. Podatki o njegovih oblačilih niso znani. Nazadnje so ga videli 17. oktobra na območju Ruš.

Danijel Bračko
Danijel Bračko
FOTO: PU Maribor
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Danijel Bračko PU Maribor pogrešani

Policija zaradi trgovine z ljudmi išče 50-letnega Simeona Motalna

24ur.com Kam je odšel Branko iz Maribora?
24ur.com Kam je odšel 26-letni Nik iz Ljubljane?
24ur.com Kam je odšla mladoletna Katarina iz Maribora?
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
Otrok ponoči škrta z zobmi: je to razlog za skrb?
Otrok ponoči škrta z zobmi: je to razlog za skrb?
Priljubljeni igralec iz serije Ja, Chef! bo postal očka
Priljubljeni igralec iz serije Ja, Chef! bo postal očka
zadovoljna
Portal
Njene obline so znova razdelile splet
Kavbojke so dobile konkurenco, ženske po 40. letu prisegajo na ta modni kos
Kavbojke so dobile konkurenco, ženske po 40. letu prisegajo na ta modni kos
To Italijani počnejo vsak večer
To Italijani počnejo vsak večer
Lopezova ujela 11 let mlajšega britanskega igralca
Lopezova ujela 11 let mlajšega britanskega igralca
vizita
Portal
Kaj nam o zdravju črevesja pove blato, ki potone?
Bolečine v vratu so skrivale resno onkološko diagnozo
Bolečine v vratu so skrivale resno onkološko diagnozo
Zdravilo za erektilno disfunkcijo bi lahko spodbujalo tudi mišice
Zdravilo za erektilno disfunkcijo bi lahko spodbujalo tudi mišice
Tudi ena alkoholna pijača na dan vpliva na vaše možgane
Tudi ena alkoholna pijača na dan vpliva na vaše možgane
cekin
Portal
Padec Revoluta: sodobne banke imajo novo ranljivost, ki skrbi strokovnjake
Vse kaže, da bo minimalna plača 2027 znana že konec leta
Vse kaže, da bo minimalna plača 2027 znana že konec leta
Veliko upokojencev za te storitve plačuje preveč, ne da bi vedeli
Veliko upokojencev za te storitve plačuje preveč, ne da bi vedeli
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
moskisvet
Portal
Vozniki, pozor! Nova pravila za preverjanje alkohola in vožnjo brez rok
Ironman ni nedolžen izziv: kaj morate vedeti, preden se podate na ekstremni preizkus
Ironman ni nedolžen izziv: kaj morate vedeti, preden se podate na ekstremni preizkus
Ste ga videli? Išče ga cela Slovenija
Ste ga videli? Išče ga cela Slovenija
Umrl igralec, ki ste ga videli v več kot 400 filmih in serijah
Umrl igralec, ki ste ga videli v več kot 400 filmih in serijah
dominvrt
Portal
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
Lastniki hiš znova pred dilemo: sosed to počne s puhalnikom, vi pa stavite na grablje?
Lastniki hiš znova pred dilemo: sosed to počne s puhalnikom, vi pa stavite na grablje?
Priprava sobnih rastlin na zimo: kdaj in kako jih umakniti v notranjost
Priprava sobnih rastlin na zimo: kdaj in kako jih umakniti v notranjost
Jesenski venček naše bralke navdušuje
Jesenski venček naše bralke navdušuje
okusno
Portal
Iste sestavine, drugačna kosila: trik, ki spremeni načrtovanje obrokov
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
Tadej svojo skupino popeljal do zmage: 'To je brutalno dobro!'
Tadej svojo skupino popeljal do zmage: 'To je brutalno dobro!'
Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču
Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču
voyo
Portal
Umori v naši hiši
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022