Kje je 33-letni Primož Pregl iz Kamnika?

Kamniški policisti so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 33-letnega Primoža Pregla iz Kamnika. Visok je okrog 180 centimetrov, oblečen je bil v rdečo majico in sive kratke hlače, obut pa je bil v modre superge. Nazadnje so ga videli v soboto okrog 14. ure na območju Kamnika.

Njegovo vozilo je bilo najdeno pod kamniškim gradom, so sporočili ljubljanski policisti. Ker Primoža Pregla z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Kamnik na (01) 830 31 80, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.