34-letni Miha nujno potrebuje zdravila. Če ste ga videli, obvestite Policijo

Pogrešani je visok okoli 190 cm in je močnejše postave. Oblečen je v temno modro bundo z odsevniki na rokavih, hlače neznane barve in obut v svetlejše športne copate znamke Adidas. Najverjetneje ima na glavi temno kapo, so sporočili s PU Celje.

"Miha nujno potrebuje zdravila za bolezen in najverjetneje tudi zdravniško oskrbo, zato prosimo vse, ki so ga opazili, da nas o tem obvestijo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400 ali pokličejo na interventno številko 113," so še dodali.