Pogrešana Dragica je visoka okoli 175 centimetrov, vitke postave, svetlih las do ramen in nosi očala. Od doma je odšla oblečena v trenirko (spodnji del z modro in rdečo črto), črno jakno s kapuco, obuta v črne natikače. Nazadnje je bila opažena danes v okolici Pragerskega.
Kje je 57-letna Dragica?
Policisti PU Maribor so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 57-letno Dragico Cestnik iz Sedlaška v okolici Podlehnika. Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo 113 oziroma anonimni telefon Policije 081200.