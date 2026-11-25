Pogrešana Dragica je visoka okoli 175 centimetrov, vitke postave, svetlih las do ramen in nosi očala. Od doma je odšla oblečena v trenirko (spodnji del z modro in rdečo črto), črno jakno s kapuco, obuta v črne natikače. Nazadnje je bila opažena danes v okolici Pragerskega.