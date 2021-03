Kje je Herman?

Policisti PP Maribor I od četrtka, 11. marca od 8. ure, iščejo Hermana Jamniška, rojenega 23. 2. 1959, ki je živel na naslovu Čufarjeva ulica 37, Maribor, kjer so ga svojci tudi nazadnje videli.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da obstaja velika verjetnost, da je pogrešani 11. marca okoli 7.30 skočil v kanal reke Drave v naselju Zrkovci pri Mariboru.

Policisti in prostovoljci, njegovi sorodniki, so opravili pregled območja ob kanalu reke Drave, med naseljema Maribor in Dogoše, vendar ga niso našli.

Herman je visok okoli 165 cm, srednje postave, sivih kratkih las, svetlejše polti, sivo-zelene oči, brez brade, urejenega videza. Oblečen je v modre jeans hlače in pulover modre barve, obut v športne čevlje, ima vidno poškodbo ahilove tetive na desni nogi in poškodbo palca desne roke. Ima samo polovico desnega placa.

Policija za pomoč prosi vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanem, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Maribor I, pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.