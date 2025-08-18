Svetli način
Črna kronika

Kje je Neja?

Ljubljana, 18. 08. 2025 16.16 | Posodobljeno pred 29 minutami

Policisti Policijske postaje Ljubljana Bežigrad so bili obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletno Nejo Jurkas iz Ljubljane. Nazadnje so jo videli v nedeljo zvečer v Bohinjski Bistrici, ko naj bi z avtobusom odšla v Ljubljano, vendar se domov ni vrnila.

Neja Jurkas
Neja Jurkas FOTO: PU Ljubljana

Neja Jurkas je visoka okoli 170 cm, suhe postave, ima dolge temne gladke lase in rjave oči. Oblečena je v rjavo – roza črtast pulover, obuta v bele športne čevlje, pri sebi ima manjši svetlo moder nahrbtnik.

Nazadnje so jo videli včeraj zvečer v Bohinjski Bistrici, ko naj bi odšla z avtobusom v Ljubljano, vendar se domov ni vrnila.

Ker je policisti z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, prosijo javnost za informacije. "Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na (01) 589 60 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200," so pozvali.

