Kje je Nika?

Nika je visoka okoli 165 centimetrov, suhe postave, modro zelenih oči, ima dolge rjave lase in nosi korekcijska očala. Nazadnje je bila oblečena v roza športne hlače in črno majico s krakimi rokavi. Nazadnje so jo videli 4. septembra 2025 na območju Ljubljane.
Policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 60 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.