Črna kronika

Kje je Nika?

Radlje ob Dravi, 06. 09. 2025 16.40 | Posodobljeno pred eno minuto

M.V.
Svojci pogrešajo 23-letno Niko Pušnik Hecl iz Radelj ob Dravi. Nazadnje so jo videli 4. septembra na območju Ljubljane.

Pogrešana Nika
Pogrešana Nika FOTO: PU Ljubljana

Nika je visoka okoli 165 centimetrov, suhe postave, modro zelenih oči, ima dolge rjave lase in nosi korekcijska očala. Nazadnje je bila oblečena v roza športne hlače in črno majico s krakimi rokavi. Nazadnje so jo videli 4. septembra 2025 na območju Ljubljane.

Policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 60 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.

