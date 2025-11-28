Svetli način
Črna kronika

Kje je Stefanie? Avstrijski in slovenski policisti jo še naprej iščejo

Gradec, 28. 11. 2025 12.53 | Posodobljeno pred 19 minutami

M.V.
4

Slovenski in avstrijski kriminalisti še naprej iščejo izginulo 32-letno maskerko in vplivnico Stefanie. Mariborski policisti tako nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin njenega izginotja, tudi v smeri storitve kaznivega dejanja. Danes izvajajo aktivnosti predvsem na območju PP Rače.

Pogrešana Avstrijka
Pogrešana Avstrijka FOTO: X

Mariborski policisti poudarjajo, da preiskovalne aktivnosti še potekajo, zato podrobnosti o tem v tem trenutku še ne morejo razkrivati.

Kratko izjavo o trenutnih aktivnostih Policije bo podal vodja SKP PU Maribor Stanko Vidovič, in sicer danes ob 15.00 pred stavbo Policijske uprave Maribor. Spremljali jo bomo v živo.

32-letnico od nedelje skupaj iščejo slovenski in avstrijski policijski organi. Policija kljub intenzivni preiskavi še vedno nima odgovora, kje se nahaja. Hišo in dvorišče babice osumljenega slovenskega državljana naj bi mariborski kriminalisti preiskali že v sredo, v četrtek pa naj bi prečesavali okolico.

Stefanie je izginila, potem ko se je vrnila domov z večerne zabave v središču Gradca. Da je pogrešana, so opazili šele v nedeljo popoldan, ko bi se morala udeležiti fotografiranja. V ponedeljek so aretirali 31-letnega Slovenca, njenega nekdanjega partnerja.

Po poročanju 24UR ZVEČER so avstrijski organi odvzeli prostost še dvema osebama iz osumljenčeve družine. To naj bi bila 57-letni očim in 28-letni brat osumljenega Slovenca.

Mariborsko sodišče je po zaslišanju za 31-letnika odredilo pripor ter odločilo, da ga bodo izročili avstrijskim organom, a sklep še ni pravnomočen.

flexilbe principles
28. 11. 2025 13.12
+1
V jarku ob vpadnici na otok Džumerija v Dubaju.
ODGOVORI
1 0
siska55
28. 11. 2025 13.11
Ve kdo mogoce polno ime in priimek bivsega od nje
ODGOVORI
0 0
Rookoko
28. 11. 2025 13.11
Dubaj
ODGOVORI
0 0
tornadotex
28. 11. 2025 13.02
-1
Klasična kriminalka...nezaslišano, škoda lepe mlade punce..upajmo da jih pozaprejo doživljensko !
ODGOVORI
0 1
