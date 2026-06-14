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Črna kronika

Kje je Tiana? Odšla v šolo, kamor ni prišla

Domžale, 14. 06. 2026 19.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
T.H.
Pogrešana Tiana Končar iz Domžal

Domžalski policisti so bili obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletno Tiano Končar iz Domžal. Nazadnje je bila videna v četrtek zjutraj, ko naj bi odšla v šolo, kjer pa je ni bilo.

Pogrešana Tiana je visoka okoli 155 cm, suhe postave, ima dolge temno rjave skodrane lase, nazadnje je bila videna oblečena v sive hlače, temno sivo majico s kratkimi rokavi in črni športni jopici. Obute ima bele športne čevlje znamke Nike, naštevajo na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

"Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, naprošamo javnost za informacije," dodajajo.

Pogrešana Tiana Končar iz Domžal
Pogrešana Tiana Končar iz Domžal
FOTO: Policija

Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na 01/724-65-80, ali pokličejo na interventno številko 113 oziroma na anonimni telefon 080 1200.

Tiana Končar pogrešana domžale

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