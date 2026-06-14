Kje je Tiana? Odšla v šolo, kamor ni prišla

Pogrešana Tiana je visoka okoli 155 cm, suhe postave, ima dolge temno rjave skodrane lase, nazadnje je bila videna oblečena v sive hlače, temno sivo majico s kratkimi rokavi in črni športni jopici. Obute ima bele športne čevlje znamke Nike, naštevajo na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

"Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, naprošamo javnost za informacije," dodajajo.