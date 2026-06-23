Nova obsežna iskalna akcija, pogrešanega Slovaka še niso našli

Na Bovškem so policisti in gasilci nadaljevali aktivnosti za izsleditev pogrešanega 43-letnega Slovaka Miroslava Hutire, predvsem v širši okolici Loga pod Mangartom. V dopoldanskem času je bil v iskanje vključen tudi helikopter Letalske policijske enote. Policisti so pregledali številne površine ob cesti med Bovcem in prelazom Predel, številne makadamske poti ob glavni prometnici ter območje proti Mangartskemu sedlu. S pomočjo helikopterja so pregledali tudi strugi rek Koritnice in Soče, številna globoka in strma pobočja ter druge težje dostopne predele, vse od naselja Žaga do Bovca in širše okolice. Poleg tega so s helikopterjem pregledali tudi območje Goriških Brd.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Iskanje pogrešanega Slovaka PU Nova Gorica

Iskanje pogrešanega Slovaka PU Nova Gorica

Iskanje pogrešanega Slovaka PU Nova Gorica

Iskanje pogrešanega Slovaka PU Nova Gorica







V popoldanskem času so policisti Policijske postaje Bovec skupaj z gasilci PGD Bovec in policijskimi operaterji brezpilotnih zrakoplovov (dronov) nadaljevali iskanje pogrešanega med Predelom in naseljem Log pod Mangartom. Preiskali so tudi območji Možnice in Loške Koritnice. Iskalno akcijo so morali okoli 18. ure prekiniti zaradi slabih vremenskih razmer na območju Zgornjega Posočja. Kljub številnim izvedenim in obsežnim aktivnostim Policije ter drugih sodelujočih 43-letnika še niso našli.

Miroslav Hutira in njegovo kolo FOTO: PU Nova Gorica

Spomnimo. 43-letni Slovak je v petek, 12. junija, s kolesom prišel v Slovenijo iz Italije. Pot je nadaljeval preko Čepovana proti Tolminu. Naslednji dan, v soboto, 13. junija 2026, je okoli 6.28 iz Tolmina z gorskim kolesom znamke Kellys rumene barve krenil v smeri Loga pod Mangartom, kamor naj bi po večurni vožnji tudi prispel; to je zabeležila tudi njegova kolesarska aplikacija. Še istega dne je okoli 19. ure svojcem poslal sporočilo, da na omenjenem območju išče prenočišče, zatem je njegov telefon postal nedosegljiv in z njim ni bilo več mogoče vzpostaviti stika.