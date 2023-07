Kljub opozorilom predvajal glasno glasbo, zato so mu policisti zvočnike zasegli

Policisti so ugotovili, da glasbo predvaja 18-letnik iz naselja Brezje. Najprej so mu izdali plačilni nalog in ga opozorili na posledice nadaljnjih kršitev.

18-letnik pa je s kršitvami nadaljeval in okoli 21. ure so se na kraj zopet vrnili policisti, ki so ugotovili, da je 18-letnik pijan. Po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu policisti zasegli zvočnike, s katerimi je predvajal glasbo.

Zoper 18-letnika so uporabili prisilna sredstva, mu odvzeli prostost in ga pridržali. O kršitvah bodo seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.