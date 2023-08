Kljub opozorilom v gore: osem reševalcev po enega planinca

V nedeljo se je kljub več opozorilom pohodnikom, da so razmere v gorah izjemno nevarne, na reševanje podala osemčlanska ekipa gorskih reševalcev iz GRS Rateče. V Tamarju se je namreč zaplezala ena oseba. Teren je bil izredno spolzek, zaplezana oseba pa je zaradi dežja potrebovala dodatna oblačila.

Reševalci so ji posodili tudi čelado in varovani pas, nato pa jo z vrvno tehniko spustili nižje, kasneje pa skupaj z osebo sestopili iz Tamarja.

"Da bi bilo takšnih dogodkov v času teh res izrednih razmer čim manj, še enkrat poziv vsem: dokler so v Sloveniji izredne razmere in slabo vreme, prosimo, ne odhajajte v gore, hribe in težko dostopne terene, saj so razmere resnično nevarne," so še zapisali.