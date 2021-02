Kljub policijskim signalom voznik ni ustavil, nato pobegnil še peš

Ljutomerski policisti so minulo soboto, malo pred 22. uro, med kontrolo cestnega prometa na Prešernovi ulici v Ljutomeru ustavljali voznika osebnega vozila, ki pa na znake policistov ni ustavil, ampak je vožnjo nadaljeval proti parku, kjer se je ustavil in peš zbežal.

Kot so sporočili s PU Murska Sobota, sta policista bežečega voznika po približno 200 metrih dohitela. Policista sta voznika, ki ni upošteval njunih ukazov in se je aktivno upiral, obvladala s prisilnimi sredstvi. Med postopkom so mu odredili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,77 mg/l alkohola. Ker se voznik z rezultatom ni strinjal, so mu odredili tudi strokovni pregled. Voznika so pridržali, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.

Med postopkom z voznikom so na kraj prišli trije moški, vidno pijani, ki so agresivno nastopili proti policistoma. S PU Murska Sobota so še sporočili, da so po opravljenih aktivnostih vsem osebam izdali plačilni nalog zaradi kršitev določil zakona o nalezljivih bolezni.